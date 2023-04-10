Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:04

Рахимова поднялась на 38 строчек в чемпионской гонке WTA

Мария Гусева
Telegram Дзен

Российская теннисистка Камилла Рахимова поднялась на 38 мест в чемпионской гонке WTA и теперь занимает 82-ю строчку.

На прошедшей неделе Рахимова дошла до полуфинала турнира в Боготе (Колумбия), где проиграла американке Пейтон Стирнс.

Лидирует в гонке Арина Соболенко из Белоруссии.

Обновленный список Чемпионской гонки WTA:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3525 очков;

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3211;

3 (3). Джессика Пегула (США) — 2090;

4 (4). Ига Швентек (Польша) — 1810;

5 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1790;

6 (5). Петра Квитова (Чехия) — 1625;

7 (6). Барбора Крейчикова (Чехия) — 1491;

8 (8). Кори Гауфф (США) — 1250;

9 (9). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 1171;

10 (10). Магда Линетт (Польша) — 1112...

19 (18). Анастасия Потапова (Россия) — 746;

20 (21). Варвара Грачева (Россия) — 738;

21 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 732;

22 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 717...

26 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 612...

30 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 567...

48 (63). Анна Калинская (Россия) — 353...

59 (61). Анна Блинкова (Россия) — 300...

82 (120). Камилла Рахимова (Россия) — 186...

88 (100). Диана Шнайдер (Россия) — 171...

90 (83). Эрика Андреева (Россия) — 169.

0
Читайте также
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Акинфеев — это верность и уважение. Рабинер — об уникальном пути легенды ЦСКА
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российская теннисистка Калинская поднялась на восемь строчек в рейтинге WTA