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Сегодня, 05:28

Рахимова сыграет с Букшей в третьем круге турнира в Боготе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Испанская теннисистка Кристина Букша одержала победу во втором круге турнира в Боготе. В двух сетах она выиграла у немки Юле Нимайер — 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. 26-летняя испанка ни разу не подала невылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 13 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов (из 5).

Следующей соперницей Букши будет россиянка Камилла Рахимова.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas Zurich

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Кристина Букша (Испания, 4) — Юле Нимайер (Германия) — 6:4, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/bogota/2024/
Теннис
Камилла Рахимова
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