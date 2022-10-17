Блинкова поднялась на 59 позиций в рейтинге WTA, Касаткина — 11-я, Кудерметова — 12-я

Российская теннисистка Анна Блинкова поднялась на 59 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

24-летняя спортсменка, которая на прошлой неделе победила на турнире в Клуж-Напоке (Румыния), теперь занимает 79-е место в рейтинге WTA.

Лидирует, по-прежнему, польская теннисистка Ига Свентек, которая вчера победила на турнире в Сан-Диего (США).

Россиянка Дарья Касаткина расположилась на 11-м месте, Вероника Кудерметова — 12-я.

Рейтинг WTA от 17 октября:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10835 очков;

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555;

3 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 3796;

4 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3515;

5 (6). Джессика Пегула (США) — 3417;

6 (7). Мария Саккари (Греция) — 3346;

7 (8). Кори Гауфф (США) — 3082;

8 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3010;

9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 2960;

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2924;

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2885;

12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2606...

19 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2160;

22 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 1937...

44 (48). Анастасия Потапова (Россия) — 1138...

73 (58). Анна Калинская (Россия) — 834...

79 (138). Анна Блинкова (Россия) — 750.