Аванесян объяснила свои успехи в матчах с теннисистками из топ-15

Российская теннисистка Элина Аванесян в беседе с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером ответила на вопрос о своем успешном противостоянии с лидерами женского рейтинга. 21-летняя уроженка Пятигорска еще ни разу не проигрывала соперницам из топ-15 действующего рейтинга WTA. На «Ролан Гаррос»-2023 она прошла 12-й номер Белинду Бенчич из Швейцарии. В турнире в Берлине — 11-й номер Дарью Касаткину. На Открытом чемпионате Австралии-2024 — восьмой номер гречанку Марию Саккари.

— Вы стали первым лаки-лузером за много лет, который прошел три этапа турнира «Большого шлема». Как вам это удалось?

— Даже не знаю. Наверное, та же ситуация, что и с матчами против топовых соперниц, — нечего терять. Нет давления. Просто старалась здесь и сейчас показывать свою лучшую игру, наслаждаться моментом.

— Вы родились и начали заниматься теннисом в Пятигорске, не самом теннисном месте. Как пробиться оттуда в теннисную элиту? Это ведь удается даже не каждому из Флориды, Барселоны или Лазурного Берега Франции, общепризнанных центров этого вида спорта.

— Характер. Просто привыкла всегда бороться до конца, верить, что все возможно, и следовать своим мечтам.

— О чем мечтаете сейчас?

— Просто потихоньку улучшать все свои навыки. Подачу, физические возможности. Быть здоровой. Просто во всем потихонечку прогрессировать и идти вперед.