Российский тренер Дмитрий Турсунов рассказал о сотрудничестве со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

Ранее Бенчич заявила, что перепробовала все, чтобы заполучить 49-летнего специалиста.

«На самом деле, ей не пришлось долго уговаривать! Она позвонила мне и спросила, свободен ли я и заинтересован ли я в работе с ней. Я сказал, что сейчас работаю с Эммой, так что об этом не может быть и речи, но дам ей знать, если что-то изменится. А когда с Эммой мы не смогли договориться, тогда я позвонил Белинде. Сказал, что, похоже, я свободен, мы встретились, поговорили, а потом просто решили начать работать вместе.

С Белиндой у нас был совсем по-другому: не было никакого испытательного срока, она просто сказала: «Слушай, я читала о тебе, видела, как ты работаешь, я хочу с тобой работать. Итак, что для этого нужно?» После двух или трех дней разговоров мы приняли решение. Так что в этом смысле все было гораздо проще. Ее стремление было ошеломляющим», — приводит слова Турсунова Tennis Majors.

25-летняя Бенчич — чемпионка в одиночном разряде и серебряный призер в парном разряде Олимпийских игр, победительница восьми турниров WTA, финалистка Кубка Билли Джин Кинг и бывшая 4-я ракетка мира.