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Сегодня, 16:48

Свентек — об отвлекающих движениях руками: «Я не могу это контролировать, надеюсь, это никогда больше не повторится»

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек объяснила движения руками, которые она делала во время подачи Донны Векич из Хорватии в финале турнира в Сан-Диего.

«Я не могу это контролировать, но надеюсь, что это никогда больше не повторится. Мы работаем над этим. Это стрессовая и непроизвольная реакция на происходящее. В Сан-Диего я сделала это бессознательно. Сразу после игры я подошла к Донне и извинилась. У нее не было никаких обид, оказалось, что она вообще этого не помнила. Я надеюсь, что фанаты тоже поймут меня. Я знаю о многих негативных комментариях в Интернете по поводу этого инцидента. Я не горжусь этим», — приводит слова 21-летней спортсменки YB со ссылкой на Sport.PL.

17 октября в финале турнира в Сан-Диего Свентек обыграла Векич. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:0. Для теннисистки из Польши это восьмой выигранный турнир в 2022 году.

Источник: https://www.yardbarker.com/tennis/articles/i_cant_control_it_but_i_hope_it_will_never_happen_again_swiatek_on_distracting_opponents/s1_17131_38044506
Ига Свентек
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