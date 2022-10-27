Свентек — об отвлекающих движениях руками: «Я не могу это контролировать, надеюсь, это никогда больше не повторится»

Польская теннисистка Ига Свентек объяснила движения руками, которые она делала во время подачи Донны Векич из Хорватии в финале турнира в Сан-Диего.

«Я не могу это контролировать, но надеюсь, что это никогда больше не повторится. Мы работаем над этим. Это стрессовая и непроизвольная реакция на происходящее. В Сан-Диего я сделала это бессознательно. Сразу после игры я подошла к Донне и извинилась. У нее не было никаких обид, оказалось, что она вообще этого не помнила. Я надеюсь, что фанаты тоже поймут меня. Я знаю о многих негативных комментариях в Интернете по поводу этого инцидента. Я не горжусь этим», — приводит слова 21-летней спортсменки YB со ссылкой на Sport.PL.

17 октября в финале турнира в Сан-Диего Свентек обыграла Векич. Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:0. Для теннисистки из Польши это восьмой выигранный турнир в 2022 году.