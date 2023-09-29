Саккари обыграла Гарсию и вышла в полуфинал турнира в Токио

Сегодня, 13:06
Греческая теннисистка Мария Саккари в четвертьфинале турнира в Токио обыграла Каролин Гарсию из Франции со счетом 6:2,6:2.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету гречанки 9 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В полуфинале Саккари встретится с американкой Джессикой Пегулой.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мария Саккари (Греция, 4) — Каролин Гарсия (Франция, 5) — 6:2, 6:2