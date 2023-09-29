Саккари обыграла Гарсию и вышла в полуфинал турнира в Токио

Греческая теннисистка Мария Саккари в четвертьфинале турнира в Токио обыграла Каролин Гарсию из Франции со счетом 6:2,6:2.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету гречанки 9 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В полуфинале Саккари встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Саккари (Греция, 4) — Каролин Гарсия (Франция, 5) — 6:2, 6:2