Саккари вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла украинку Ангелину Калинину в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.

Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. Матч завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

7-я ракетка мира Саккари 6 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 29-й ракетки мира Калининой 3 эйса, 8 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертом круге турнира Саккари сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Мария Саккари (Греция, 7) — Ангелина Калинина (Украина, 27) — 3:6, 6:2, 6:4

Ребекка Петерсон (Швеция, Q) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 3:6, 6:3, 6:1