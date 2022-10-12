Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:13

Самсонова и Кенин прошли во второй круг парного турнира в Сан-Диего

Американка София Кенин и российская теннисистка Людмила Самсонова в паре обыграли канадок Ребекку Марино и Кэрол Чжао (6:2, 6:4) в матче первого круга турнира в Сан-Диего (США).

Продолжительность встречи составила 55 минут. Победительницы реализовали 4 из 6 брейкпоинтов, а проигравшие допустили одну двойную ошибку.

Следующими соперницами Кенин и Самсоновой во втором круге турнира станут Кори Гауфф и Джессика Пегула из США.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

София Кенин/Людмила Самсонова (США/Россия) — Ребекка Марино/Кэрол Чжао (Канада) — 6:2, 6:4

Теннис
Людмила Самсонова
София Кенин
0
Читайте также
Шестеркин идет за еще одной «Везиной»? Российский вратарь «Рейнджерс» переиграл Василевского
«Займитесь собственной жизнью». Французский разыгрывающий «Зенита» ответил своим хейтерам
Байден назвал Путина «рациональным игроком»
Боррель признал нарушение ряда обещаний НАТО перед Россией
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Диего