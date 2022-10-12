Самсонова и Кенин прошли во второй круг парного турнира в Сан-Диего

Сегодня, 06:13
Американка София Кенин и российская теннисистка Людмила Самсонова в паре обыграли канадок Ребекку Марино и Кэрол Чжао (6:2, 6:4) в матче первого круга турнира в Сан-Диего (США).
Продолжительность встречи составила 55 минут. Победительницы реализовали 4 из 6 брейкпоинтов, а проигравшие допустили одну двойную ошибку.
Следующими соперницами Кенин и Самсоновой во втором круге турнира станут Кори Гауфф и Джессика Пегула из США.
Сан-Диего (США)
Турнир WTA San Diego Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
София Кенин/Людмила Самсонова (США/Россия) — Ребекка Марино/Кэрол Чжао (Канада) — 6:2, 6:4