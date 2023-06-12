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Сегодня, 19:27

Самсонова вырвала победу у Пападакис и вышла в 1/8 финала турнира WTA в Хертогенбоше

Виктория Кравченко
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Лену Пападакис и вышла в 1/8 финала турнира WTA в Хертогенбоше — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3). Встреча длилась 3 часа и 43 минуты.

Россиянка 11 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. У Рюффер один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 14.

Следующей соперницей 24-летней Самсоновой станет победительница матча Полина Кудерметова (Россия) — Юань Юэ (Китай).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 2) — Лена Пападакис (Германия, Q) — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:3)

Теннис
Людмила Самсонова
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