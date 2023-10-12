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Сегодня, 12:24

Самсонова проиграла Зигемунд в 1/8 финала турнира в Чжэнчжоу

Алина Савинова
Людмила Самсонова.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в трех сетах уступила немке Лауре Зигемунд во втором круге турнира в Чжэнчжоу — 6:3, 2:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 19 минут.

Самсонова 6 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету Зигемунд ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 8.

Немецкая теннисистка в следующем круге сыграет с Ясмин Паолини из Италии.

11 октября Самсонова и еще одна представительница России Вероника Кудерметова вышли во второй круг парного турнира в Чжэнчжоу. Теперь россиянки сыграют против Тимеа Бабош и Людмилы Киченок (Венгрия/Украина). Встреча должна пройти в четверг.

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лаура Зигемунд (Германия, Q) — Людмила Самсонова (Россия, 11) — 3:6, 6:2, 6:1

Теннис
Лаура Зигемунд
Людмила Самсонова
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