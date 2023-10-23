Самсонова стала первой ракеткой России

Сегодня, 04:57
Официальный сайт WTA представил обновленный рейтинг теннисисток.
На первом месте осталась белоруска Арина Соболенко, на второй строчке Ига Свентек из Польши, замкнула тройку американка Кори Гауфф.
Людмила Самсонова поднялась с 17-го на 15-е место и стала первой ракеткой России. Дарья Касаткина опустилась с 11-го на 17-е место, Вероника Кудерметова занимает 16-ю строчку.
Обновленный рейтинг WTA (23 октября):
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8425 очков;
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7795;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 5955;
4 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5865;
5 (4). Джессика Пегула (США) — 4895;
6 (8). Маркета Вондроушова — 3839;
7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3695;
8 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3663;
9 (6). Мария Саккари (Греция) — 3245;
10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) —2775...
15 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2545;
16 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2460;
17 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2410...
21 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2035...
28 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 1588...
47 (49). Мирра Андреева (Россия) — 1158...
53 (52). Анна Блинкова (Россия) — 1110...
59 (58). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044;
60 (72). Диана Шнайдер (Россия) — 1021...
75 (68). Элина Аванесян (Россия) — 915...
83 (82). Анна Калинская (Россия) — 821...
89 (84). Камилла Рахимова (Россия) — 781.