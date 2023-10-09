Самсонова вернулась в топ-20 рейтинга WTA, Андреева вошла в топ-50

Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась на 16-е место в обновленном рейтинге WTA.

8 октября на турнире в Пекине Самсонова дошла до финала, но проиграла польке Иге Свентек. Позже она объяснила свое поражение.

В этом сезоне 24-летняя россиянка в третий раз играла в финалах турниров WTA.

16-летняя Мирра Андреева вошла в топ-50, поднявшийсь с 60-го места. До этого ее лучшей позицией была 57-я строчка.

Лидировать продолжает белоруска Арина Соболенко, Свентек — вторая. Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, поднявшаяся с 13-го на 12-е место.

Рейтинг WTA, версия от 9 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9480 очков;

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8890;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6455;

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5955;

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5870;

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4475;

7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4150;

8 (8). Маркета Вондроушова — 3839;

9 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3664;

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3450...

12 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2830...

16 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 2595...

17 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2550...

22 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2035...

27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1685...

37 (39). Анна Блинкова (Россия) — 1298...

50 (60). Мирра Андреева (Россия) — 1128...

61 (62). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 985;

66 (63). Диана Шнайдер (Россия) — 950;

67 (68). Элина Аванесян (Россия) — 943...

81 (81). Камилла Рахимова (Россия) — 836;

82 (83). Анна Калинская (Россия) — 833.

В сентябре стало известно, сколько заработали на US Open 2023 Мирра Андреева, Касаткина и другие российские теннисистки.

Самсонова продолжает бить личные рекорды. Россиянка уверенно вышла в полуфинал «тысячника» в Пекине