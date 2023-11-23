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Сегодня, 17:30

Самсонова высоко оценила работу с тренером-психологом

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Первая ракетка России Людмила Самсонова в интервью «СЭ» рассказала, как преодолела неудачный период в первой половине 2023 года.

— Вы рассказали, что после Уимблдона изменили настрой — начали играть для себя и перестали на себя давить ожиданиями. Как вы к этому пришли?

— После Уимблдона я почувствовала необходимость что-то изменить. В тот момент я перестала получать удовольствие от тенниса, мне было не весело на корте... Поэтому решила сделать шаг назад со своим тренером-психологом и попытаться полностью прочувствовать все происходящее. Не думаю, что я была готова к такому пути. Сначала мне нужно было повзрослеть как личности, полностью познать себя, и только тогда наша совместная работа стала приносить результат. Настрой действительно изменился.

Прежде всего моей целью было вновь получать удовольствие во время тренировок и играть так, как я хочу. В Лондоне у меня состоялся серьезный разговор с моим тренером и моим бойфрендом. Они открыли мне глаза на ряд важных вещей, я многим обязана им обоим.

— Есть ли планы на долгожданный отпуск? И в этом году он будет немного длиннее, чем в прошлом?

— Сначала я подумала, что из-за пропуска Кубка Билли Джин Кинг мой отпуск будет действительно длиннее. Однако я взяла столько же дней отдыха, как и в прошлом году. Воспользуюсь дополнительными днями, которые у меня появились, для подготовки к Австралии, — сказала Самсонова «СЭ».

Уроженка Оленегорска финишировала на 16-м месте рейтинга WTA в 2023 году.

Полностью интервью Людмилы Самсоновой читайте на сайте «СЭ».

Теннис
Людмила Самсонова
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