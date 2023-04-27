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Сегодня, 15:33

Селиваненко поделился ожиданиями от предстоящего матча Касаткиной с Павлюченковой в турнире в Мадриде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал предстоящий матч второго круга в Мадриде между россиянками Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой.

«Настя и Даша из двух соседних городов, знают друг друга с детства, играли с самого раннего возраста в одних и тех же турнирах. Этот матч будет принципиальным со всех точек зрения. Павлюченкова только возвращается после длительного перерыва из-за травмы, Касаткина неровно выступает в нынешнем сезоне. Думаю, что выход в следующий круг такого престижного турнира для каждой чрезвычайно важен. Такие игры всегда непредсказуемы, зависят от настроя, эмоционального состояния. Думаю, будет интересный матч», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1000, проходит на кортах с грунтовым покрытием и проводится с 25 апреля по 6 мая. Его призовой фонд составляет 7,7 миллиона евро.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10827992-selivanenko-podelilsya-ozhidaniyami-ot-predstoyaschego-matcha-kasatkinoj-s-pavlyuchenkovoj-na-turnire-v-madride.html
Теннис
Анастасия Павлюченкова
Дарья Касаткина
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