Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу

Сегодня, 15:00
Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла китаянке Ван Сиюй во втором круге турнира WTA 250 в Гуанчжоу.
Матч завершился со счетом 4:6, 5:7. Девушки провели на корте 1 час 38 минут.
На счету 83-й ракетки мира Шнайдер 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. 88-я ракетка мира Сиюй 7 раз подала навылет, допустила 2 двойные и реализовала 3 брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале китаянка сыграет с победительницей матча Юань Юэ (Китай, WC) — Виктория Грунчакова (Словакия, LL).
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Galaxy Holding Group Guangzhou Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ван Сиюй (Китай) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:4, 7:5