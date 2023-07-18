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Сегодня, 14:14

Шнайдер обыграла первую «сеяную» в турнире в Будапеште

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла американку Бернарду Перу в первом круге турнира WTA 250 в Будапеште.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:5, продолжительность игры — 2 часа.

110-я ракетка мира Шнайдер 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету 39-й ракетки мира Перы 1 эйс, 6 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге грунтового турнира 19-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Дарья Сэвилл (Австралия) — Мария Тимофеева (Россия).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) — Бернарда Пера (США, 1) — 6:4, 7:5

Теннис
Диана Шнайдер
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