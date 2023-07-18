Родина проиграла в первом круге турнира в Будапеште

Сегодня, 13:18
Россиянка Евгения Родина проиграла чешке Анне Шишковой в первом круге турнира WTA в Будапеште (Венгрия) — 3:6, 0:6. Матч длился 1 час 5 минут.
Родина сделала 8 двойных ошибок, реализовав 1 брейк-пойнт из 1. У Шишковой — 1 двойная ошибки и 5 из 15 реализованных брейк-пойнтов.
В следующем туре Шишкова сыграет с победительницей пары Надя Подороска (Аргентина, 9) — Сторм Хантер (Австралия).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Шишкова (Чехия, Q) — Евгения Родина (Россия) — 6:3, 6:0