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Сегодня, 13:18

Родина проиграла в первом круге турнира в Будапеште

Руслан Минаев
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Россиянка Евгения Родина проиграла чешке Анне Шишковой в первом круге турнира WTA в Будапеште (Венгрия) — 3:6, 0:6. Матч длился 1 час 5 минут.

Родина сделала 8 двойных ошибок, реализовав 1 брейк-пойнт из 1. У Шишковой — 1 двойная ошибки и 5 из 15 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем туре Шишкова сыграет с победительницей пары Надя Подороска (Аргентина, 9) — Сторм Хантер (Австралия).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Шишкова (Чехия, Q) — Евгения Родина (Россия) — 6:3, 6:0

Теннис
Евгения Родина
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