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Сегодня, 16:37

Соболенко обыграла Андрееву в четвертом круге турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла россиянку Мирру Андрееву в четвертом круге турнира в Мадриде — 6:3, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 13 минут.

Соболенко сделала 3 эйса, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Андреевой 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем круге Соболенко сыграет с Майар Шериф из Египта.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мирра Андреева (Россия, WC) — 6:3, 6:1

Теннис
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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