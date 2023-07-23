Спиридонов — о решении Польши не пускать Звонареву: «Русофобы чистой воды»

Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал новость о том, что теннисистку Веру Звонареву не впустили в Польшу на турнир WTA.

«Давно надо забыть про эту нацию и страну, для меня поляки не существуют много лет. Это русофобы чистой воды. Это мы и видим по тому, как они относятся к нашим спортсменам. Да и не только к спортсменам», — сказал Спиридонов сайту matchtv.ru.

22 июля стало известно, что Звонарева не была пропущена в Польшу пограничниками «по соображениям государственной безопасности», так как она «находится в списке лиц, чье пребывание нежелательно на территории Республики Польша». Она пыталась попасть в страну рейсом из Белграда с помощью визы, выданной Францией.

Ранее в WTA заявили, что организация осведомлена о ситуации со Звонаревой и будет изучать этот вопрос. 38-летняя россиянка должна была выступить на турнире WTA, который стартует в понедельник в Варшаве.