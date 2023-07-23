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Сегодня, 11:15

Тимофеева — Байндль: время начала и где смотреть трансляцию финала турнира в Будапеште

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Теннисистка Мария Тимофеева.
Мария Тимофеева.
Фото Global Look Press
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В воскресенье, 23 июля, российская теннисистка Мария Тимофеева сыграет против украинки Катерины Байндль в финале турнира WTA в Будапеште (Венгрия). Матч начнется в 18.00 мск.

Смотреть бесплатно прямую видеотрансляцию матча Тимофеева — Байндль можно будет в прямом эфире во ВКонтакте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала турнира в Будапеште.

Ранее, 22 июля, 19-летняя Тимофеева победила аргентинку Надю Подороску — 7:6 (8:6), 3:6, 6:3. Для россиянки это первый финал турнира WTA в карьере. 29-летняя Байндль оказалась сильнее американки Клер Лю в полуфинале турнира в Венгрии — 7:5, 7:6 (7:3).

Теннис: новости и результаты матчей, обзоры игр и расписание турниров, рейтинги ATP и WTA — в разделе сайта.

Андрей Рублев и&nbsp;Мария Тимофеева. Рублев и Тимофеева играют в финалах. Онлайн-трансляция матчей
Теннис
Мария Тимофеева
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