Стивенс вышла во второй круг турнира в Мериде, где может сыграть с Грачевой

Американская теннисистка Слоан Стивенс обыграла француженку Леолию Жанжан в первом круге турнира в Мериде — 6:1, 6:3. Ее следующая соперница определится в матче Татьяна Мария (Германия) — Варвара Грачева (Россия). В другой встрече российская теннисистка Элина Аванесян проиграла китаянке Ван Синьюй. Мерида (Мексика) Турнир WTA Merida Open Akron Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Слоан Стивенс (США, 2) — Леолия Жанжан (Франция, Q) — 6:1, 6:3 Панна Удварди (Венгрия) — Юле Нимайер (Германия) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:5) Катержина Синякова (Чехия, 4) — Леся Цуренко (Украина, Q) — 7:5 отказ Цуренко Ван Синьюй (Китай) — Элина Аванесян (Россия, Q) — 1:6, 6:2, 6:3