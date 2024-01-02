Свитолина обыграла Возняцки и вышла во второй круг турнира в Окленде

Сегодня, 09:28
Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге турнира в Окленде обыграла Каролин Возняцки из Дании со счетом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 45 минут. На счету 29-летней украинки 5 эйсов, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Во втором круге Свитолина встретится с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Эмма Радукану (Великобритания).
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 2) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 6:4, 6:3