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Сегодня, 09:28

Свитолина обыграла Возняцки и вышла во второй круг турнира в Окленде

Сергей Разин
корреспондент
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге турнира в Окленде обыграла Каролин Возняцки из Дании со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. На счету 29-летней украинки 5 эйсов, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Свитолина встретится с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Эмма Радукану (Великобритания).

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 2) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 6:4, 6:3

Каролин Возняцки
Элина Свитолина
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