Свитолина обыграла Возняцки и вышла во второй круг турнира в Окленде

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге турнира в Окленде обыграла Каролин Возняцки из Дании со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. На счету 29-летней украинки 5 эйсов, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Во втором круге Свитолина встретится с победительницей матча Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Эмма Радукану (Великобритания). Окленд (Новая Зеландия) Турнир WTA ASB Classic Призовой фонд 267 082 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Элина Свитолина (Украина, 2) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 6:4, 6:3