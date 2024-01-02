Грачева обыграла Мартинцову и вышла во второй круг турнира в Окленде

Сегодня, 08:38
Теннисистка Варвара Грачева, представляющая Францию, в первом круге турнира в Окленде обыграла чешку Терезу Мартинцову со счетом 6:7, 7:5, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. На счету 23-летней Грачевой 4 эйса, 11 двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 20.
Во втором круне Грачева встретится с Лулу Сан из Швейцарии.
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Грачева (Франция, 8) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — 6:7, 7:5, 6:2