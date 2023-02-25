Тарпищев назвал перспективной пару Кудерметова — Самсонова после победы на турнире в Дубае

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой в парном разряде на турнире в Дубае (ОАЭ).

«Они вместе только начали в этом году играть. Равно говорить о результатах, надо время еще, чтоб сыграться. Но в принципе пара может быть перспективной. Все будет зависеть от их внутренних взаимоотношений. Будем надеяться, что все сложится», — сказал Тарпищев «СЭ».

В финале девушки обыграли пару из Тайваня Чань Хаочин и Чань Латиша со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 10:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты.

Кудерметова взяла шестой титул в парной карьере, в том числе второй подряд — в Дубае, Самсонова — первый.