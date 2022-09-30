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Сегодня, 12:32

Тарпищев прокомментировал желание Александровой сменить спортивное гражданство

Виктория Кравченко

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что думает о решении российской теннисистки Екатерины Александровой сменить спортивное гражданство и выступать под флагом Чехии.

«Действительно, Александрова уже очень давно живет в Чехии. Она там и тренируется, работает под руководством местных специалистов. Однако о ее планах выступать под флагом этой страны мне ничего не известно. По крайней мере со мной она на эту тему не говорила. Правда, сейчас я занимаюсь женским теннисом меньше, этот вопрос курирует Игорь Андреев. Но и он мне на этот счет ничего не докладывал», — цитирует Тарпищева Betonmobile.ru.

На данный момент Александрова ведет переговоры на тему смены гражданства с местной теннисной федерацией. Россиянка занимает в мировом рейтинге 21-е место.

Источник: https://betonmobile.ru/tarpishhev-oproverg-informatsiyu-o-planah-tennisistki-aleksandrovoy-vyistupat-pod-flagom-chehii
Екатерина Александрова
Шамиль Тарпищев
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