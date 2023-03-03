Тарпищев: «Курникова могла вырасти в выдающуюся теннисистку. Но выбрала другой путь. Рекламный. Шарапова — наоборот»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», сравнил двух российских теннисисток — Анну Курникову и Марию Шарапову.

— «Потолок» Курниковой был виден сразу? Или могла вырасти в выдающуюся теннисистку?

— Могла. Но выбрала другой путь. Рекламный. Шарапова — наоборот.

— По таланту они сопоставимы?

— Да. Но Маша, в отличие от Ани, — фанатка тенниса. Трудяга. Какие бы деньги за рекламу ни предлагали, пока не отработает на корте от и до, никуда не пойдет. У меня с Шараповой никогда не было проблем. Вот прилетает в Москву на Кубок федерации, по контракту с «Порше» передвигается исключительно на автомобиле этой марки.

— А остальные?

— На микроавтобусе. В первый же день говорю: «Маша, ездить отдельно от команды — неправильно. Давай со всеми». — «Да-да, конечно». Еще штрих. В тот момент у нее были натянутые отношения со Светой Кузнецовой. Я предложил Маше собрать девчонок в ресторане: «Посидите, пообщайтесь. Тренеров звать не надо».

— Прислушалась?

— Да, и атмосфера в команде тут же наладилась. Но больше всего поразила меня на Олимпиаде в Лондоне. Там федерация сняла дом для наших теннисисток. Каждое утро они встречались на завтраке. Только Шарапова всегда за собой убирала и мыла посуду.