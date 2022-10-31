Тарпищев — об итоговом турнире WTA: «Очень маленькая вероятность, что Касаткина поборется»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления Дарьи Касаткиной на итоговом турнире WTA.

«Очень маленькая вероятность, что Касаткина поборется. Свентек сейчас намного сильнее остальных играет. У Касаткиной на месте голова, она очень грамотно тактически играет. Чем медленней отскок — тем лучше Касаткиной. Свентек играет разнообразно и точно. Она первая не на один год. Выход из группы Касаткиной? Шанс маленький. Посмотрим. Адаптация, акклиматизация — это тоже важно. Но объективно, шанс не очень большой. Будем надеяться», — сказал Тарпищев «СЭ».

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе. В прошлом году победительницей стала Гарбинье Мугуруса из Испании.