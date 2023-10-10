Тарпищев заявил, что важно не делать ошибок в тренировочном процессе Корнеевой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев заявил, что шестнадцатилетняя Алина Корнеева входит в плеяду талантливых российских теннисисток, но важно не допустить ошибок в тренировочном процессе спортсменки.

«Корнеева давно у нас в сборной. Она из плеяды талантливых и перспективных игроков. Сейчас она формируется не только с точки зрения физики, но и психологического портрета. Надо правильно лелеять таких игроков и не делать ошибок в тренировочном процессе, в частности не перегружать нервную систему, от чего потом и идут травмы», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В финале квалификации WTA 250 в Гонконге 16-летняя россиянка обыграла Конни Перрен из Швейцарии со счетом 6:3, 6:4. Она занимает 179-е место в рейтинге WTA. В 2023 году россиянка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде — Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона.