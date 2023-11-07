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Сегодня, 14:39

Тарпищев заявил, что Звонарева играет умно в паре с Зигемунд

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Вера Звонарева в паре с представительницей Германии Лаурой Зигемунд играет умно и с желанием.

«Они уже сыгранная пара, выступают стабильно. Раньше был вопрос травм Звонаревой, но от них удалось избавиться, сейчас есть только большое желание играть. В паре она хорошо соображает, играет умно — главное, чтобы здоровье позволяло. Все остальное зависит от нервной системы» — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Звонарева в паре с Зигемунд обыграли Николь Меличар и Эллен Перес (США/Австралия) в финале парного турнира в Канкуне — 6:4. 6:4.

Россиянка и немка завоевали четвертый совместный титул в этом году. Ранее они выиграли турниры в Наньчане (Китай), Нинбо (Китай) и Вашингтоне (США).

Источник: https://tass.ru/sport/19217543
Теннис
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
Шамиль Тарпищев
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