Теннисистка Александрова опровергла информацию о возможной смене спортивного гражданства

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала слухи о том, что она собирается сменить спортивное гражданство и уже ведет переговоры с чешской теннисной федерацией.

«Я сама не поняла, что это было. Мне просто скинули ссылку на статью. Я такая думаю: о, интересно, оказывается, я в процессе переговоров уже где-то (смеется). Но нет, ничего такого нет», — сказала Александрова на YouTube канале «Теннисный рай».

28-летняя Александрова — заслуженный мастер спорта России. Она является победительницей четырех турниров WTA (три из них в одиночном разряде) и обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021).

Александрова живет и тренируется в Чехии. На данный момент спортсменка занимает 19-е место в рейтинге WTA.