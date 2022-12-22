Теннисистка Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой 2022 года по версии Forbes

Японская теннисистка Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира в 2022 году по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

В 2022 году заработок теннисистки составил 51,1 миллиона долларов. Из этой суммы Осака получила 1,1 миллиона долларов в виде призовых, а еще 50 миллионов — по контрактам со спонсорами.

Вторую строчку рейтинга заняла американская теннисистка Серена Уильямс. За 2022 год она заработала 41,3 миллиона долларов (300 тысяч — призовые). Тройку лидеров замкнула китайская фристайлистка Эйлин Гу, заработавшая 20,1 миллиона долларов (100 тысяч — призовые).

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии Forbes:

1. Наоми Осака (теннис) — 51,1 миллиона долларов

2. Серена Уильямс (теннис) — 41,3

3. Эйлин Гу (фристайл) — 20,1

4. Эмма Радукану (теннис) — 18,7

5. Ига Свентек (теннис) — 14,9

6. Винус Уильямс (теннис) — 12,1

7. Кори Гауфф (теннис) — 11,1

8. Симона Байлз (спортивная гимнастика) — 10

9. Джессика Пегула (теннис) — 7,6

10. Минджи Ли (гольф) — 7,3