Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 23:03

Теннисистка Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой 2022 года по версии Forbes

Мария Гусева
Наоми Осака.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Японская теннисистка Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира в 2022 году по версии Forbes, сообщается на сайте издания.

В 2022 году заработок теннисистки составил 51,1 миллиона долларов. Из этой суммы Осака получила 1,1 миллиона долларов в виде призовых, а еще 50 миллионов — по контрактам со спонсорами.

Вторую строчку рейтинга заняла американская теннисистка Серена Уильямс. За 2022 год она заработала 41,3 миллиона долларов (300 тысяч — призовые). Тройку лидеров замкнула китайская фристайлистка Эйлин Гу, заработавшая 20,1 миллиона долларов (100 тысяч — призовые).

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок года по версии Forbes:

1. Наоми Осака (теннис) — 51,1 миллиона долларов

2. Серена Уильямс (теннис) — 41,3

3. Эйлин Гу (фристайл) — 20,1

4. Эмма Радукану (теннис) — 18,7

5. Ига Свентек (теннис) — 14,9

6. Винус Уильямс (теннис) — 12,1

7. Кори Гауфф (теннис) — 11,1

8. Симона Байлз (спортивная гимнастика) — 10

9. Джессика Пегула (теннис) — 7,6

10. Минджи Ли (гольф) — 7,3

Винус Уильямс
Джессика Пегула
Ига Свентек
Кори Гауфф
Наоми Осака
Серена Уильямс
Симона Байлз
Эмма Радукану
1
0
Читайте также
Фирменный жест, стейк с золотом, фото с Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Павлюченкова уступила Свентек в матче выставочного турнира в Дубае