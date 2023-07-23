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Сегодня, 16:30

Тимофеева — Байндль: прямая трансляция финала в Будапеште (видео онлайн)

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Теннисистка Мария Тимофеева.
Мария Тимофеева.
Фото Global Look Press
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23 июля в Будапеште (Венгрия) российская теннисистка Мария Тимофеева сыграет в финале грунтового турнира WTA с украинкой Катериной Байндль. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию финала турнира в Будапеште. Смотреть бесплатно в прямом эфире видеотрансляцию матча Тимофеева — Байндль можно будет во ВКонтакте.

19-летняя Тимофеева занимает 246-ю строчку в рейтинге WTA. Россиянка выступает в основной сетке турнира в Венгрии в качестве лаки-лузера.

Андрей Рублев и&nbsp;Мария Тимофеева. Рублев и Тимофеева играют в финалах. Онлайн-трансляция матчей

Теннис: новости и результаты матчей, обзоры игр и расписание турниров, рейтинги ATP и WTA — в разделе сайта.

Теннис
Мария Тимофеева
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