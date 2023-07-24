Тимофеева рассказала, на что она потратит призовые за победу в турнире в Будапеште

Российская теннисистка Мария Тимофеева рассказала, на что потратит средства, полученные за победу на турнире в Будапеште.

В финале она обыграла украинку Катерину Байндль со счетом 6:3, 3:6, 6:0.

«Из-за титула, надеюсь, хотя бы некоторые топовые игроки узнают и запомнят мое имя. А призовые как приходят, так и уходят. Теннис — дорогой вид спорта, и чем выше уровень, тем больше расходы. Но новую сумку или хорошую пару обуви, думаю, смогу себе позволить», — приводит слова Тимофеевой «Чемпионат».

Российская теннисистка Мария Тимофеева поднялась на 117 позиций в рейтинге WTA и теперь занимает 129-е место. Также спортсменка поднялась на 126 позиций в чемпионской гонке WTA и теперь занимает 99-е место.