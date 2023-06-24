Янчук: «Кудерметова снялась, понимая, что лучше беречь силы и восстановиться к Уимблдону»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с травяного турнира в Берлине для того, чтобы восстановиться к Уимблдону-2023.

«Кудерметова снялась, понимая, что лучше беречь силы и восстановиться после больших нагрузок, чтобы лучше подойти к Уимблдону. Это, может быть, даже разумно и правильно. Решать ей. Думаю, она права, потому что просто так без причины сняться она не может», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

Кудерметова не вышла на четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Берлине с соотечественницей Екатериной Александровой из-за травмы левого бедра.