Винус Уильямс снялась с матча против Андреевой на турнире в Кливленде

Американская теннисистка Винус Уильямс снялась с розыгрыша турнира в Кливленде, сообщает пресс-служба WTA.

«Мне так жаль, что я не смогу выступить в Кливленде. Я всегда хотела играть в теннис на родине, так что я действительно с нетерпением ждала этого. Но, к сожалению, мое колено просто неправильно себя ведет. Я собираюсь поработать над собой и попытаться взять себя в руки, чтобы выступить на US Open», — сказала Уильямс.

В первом круге 43-летняя Уильямс должна была встретиться с 16-летней россиянкой Миррой Андреевой.