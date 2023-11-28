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Сегодня, 14:37

WTA не будет наказывать теннисисток за участие в турнире в Санкт-Петербурге

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Женской теннисной ассоциации (WTA) высказались об участии теннисисток в международном командном выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

«Это мероприятие не связано с WTA, организация не поддерживает его проведение. Игроки участвуют в туре WTA как независимые контрагенты и по своему усмотрению имеют возможность участвовать в показательных соревнованиях в межсезонье без штрафных санкций», — приводит заявление WTA ТАСС со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в ATP не ответили на запрос о возможных санкциях к игрокам, которые выступят на турнире.

Командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» пройдет 1-3 декабря в Санкт-Петербурге. На соревнование заявлены россияне Карен Хачанов, Александр Шевченко, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, француз Адриан Маннарино, Юлия Путинцева из Казахстана и другие.

Карен Хачанов и&nbsp;Вероника Кудерметова. «Лев» Хачанова против «Сфинкса» Кудерметовой. В Петербурге пройдет международный теннисный турнир

Источник: ТАСС
Теннис
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