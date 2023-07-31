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Сегодня, 16:44

Задержанной в аэропорту Праги российской теннисисткой оказалась Евгения Родина

Мария Гусева
Евгения Родина.
Фото USA Today Sports
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Российской теннисисткой, которой отказали во въезде в Чехию для участия в турнире WTA Prague Open, оказалась Евгения Родина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на sport.pl.

В пятницу, 28 июля стало известно, что одной из представительниц России не разрешили въезд в Чехию, но имя спортсменки не называлось. После этого WTA выступила с заявлением, подчеркнув, что всем игрокам должно быть разрешено участвовать в соревнованиях WTA исключительно на основании их заслуг, без дискриминации.

По информации источника, задержанной россиянкой оказалась Родина. 34-летняя теннисистка должна была выступить на турнире в Праге по защищенному рейтингу. После того, как спортсменке отказали во въезде, остальным спортсменам из России и Белоруссии сообщили, что они могут не приезжать для участия в Prague Open.

Евгения Родина — мастер спорта, победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде. Россиянка занимает 286-е место в рейтинге WTA, на ее счету 230 очков.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что не примет участия в турнире в Праге. Турнир Prague Open пройдет с 29 июля по 6 августа.

Источник: РИА
Теннис
Евгения Родина
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