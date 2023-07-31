Мирра Андреева поднялась на четыре строчки в чемпионской гонке WTA

Россиянка Мирра Андреева поднялась на четыре позиции в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).

На прошедшей неделе 16-летняя спортсменка дошла до второго круга на турнире в Лозанне, проиграв венгенке Анна Бондарь. На данный момент россиянка занимает 56-ю позицию.

Лидирует в гонке белоруска Арина Соболенко, лучшей из россиянок остается Вероника Кудерметова (14-е место).

Анна Павлюченкова опустилась с 56-го на 59-е место, Диана Шнайдер поднялась на 18 позиций и расположилась на 89-й строчке. На турнире в Гамбурге она дошла до полуфинала, но проиграла немке Акуге Номе.

Россиянка Камила Рахимова с 82-го места опустилась на 8 строчек ниже.

Чемпионская гонка WTA от 31 июля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6455 очков;

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 5965;

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4891;

4 (4). Джессика Пегула (США) — 2975;

5 (5). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2936;

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 2781;

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 2355;

8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 2180;

9 (9). Кори Гауфф (США) — 2115;

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2040...

14 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 1858...

16 (16). Дарья Касаткина (Россия) — 1708...

20 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1533...

24 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 1431...

31 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 999...

38 (36). Анна Блинкова (Россия) — 900...

55 (64). Элина Аванесян (Россия) — 605,

56 (60). Мирра Андреева (Россия) — 600...

59 (56). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 584...

78 (73). Анна Калинская (Россия) — 483...

89 (107). Диана Шнайдер (Россия) — 401,

90 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 399.