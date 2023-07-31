Потапова не смогла доиграть матч первого круга турнира в Вашингтоне

Сегодня, 20:19
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла во второй круг турнира WTA в Вашингтоне (США).
В первом круге турнира она встречалась с россиянкой Анастасией Потаповой, которая из-за травмы отказалась от продолжения борьбы в первом сете при счете 6:5 в пользу Бенчич.
Во втором круге Бенчич сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс (США) — Лорен Дэвис (США, Q).
Вашингтон (США)
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:5 отказ 2-го игрока