Жабер — об организации Итогового турнира WTA: «Это никогда не должно повториться»

Тунисская теннисистка Онс Жабер поделилась мнением об организации Итогового турнира WTA.

«Как игрок, я бы хотела, чтобы стадион был готов заранее, чтобы лучше подготовиться. Тем не менее я понимаю, что строительная бригада проделала за последние шесть недель большую тяжелую работу. Я хочу поблагодарить их за это. Мы в любом случае должны были быть готовы к выходу на корт. Но, надеюсь, это никогда, никогда, никогда не повторится», — сказала Жабер.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко раскритиковала качество корта в Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика). Покрытие постелили только за день до старта соревнований. Итоговый турнир WTA проходит с 29 октября по 5 ноября.