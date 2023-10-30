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Сегодня, 15:33

Жабер — об организации Итогового турнира WTA: «Это никогда не должно повториться»

Алина Савинова
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Тунисская теннисистка Онс Жабер поделилась мнением об организации Итогового турнира WTA.

«Как игрок, я бы хотела, чтобы стадион был готов заранее, чтобы лучше подготовиться. Тем не менее я понимаю, что строительная бригада проделала за последние шесть недель большую тяжелую работу. Я хочу поблагодарить их за это. Мы в любом случае должны были быть готовы к выходу на корт. Но, надеюсь, это никогда, никогда, никогда не повторится», — сказала Жабер.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко раскритиковала качество корта в Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мексика). Покрытие постелили только за день до старта соревнований. Итоговый турнир WTA проходит с 29 октября по 5 ноября.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Stories/139351/ons-jabeur-slams-wta-finals-organization-tells-wta-this-should-never-happen-again-/
Теннис
Онс Жабер
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