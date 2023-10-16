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Сегодня, 10:20

Звонарева обыграла Хартоно в первом круге турнира в Наньчане

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла Арианну Хартоно из Нидерландовв первом круге турнира в Наньчане (Китай) — 6:1, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 3 минуты.

Звонарева не сделала ни одного эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Хартоно 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем круге Звонарева сыграет с победительницей пары Диана Шнайдер (Россия) — Чжу Линь (Китай).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вера Звонарева (Россия) — Арианне Хартоно (Нидерланды) — 6:1, 6:2

Теннис
Вера Звонарева
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