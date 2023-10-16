Первая ракетка России Касаткина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

В обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка Дарья Касаткина поднялась на 11-е место.

На прошедшей неделе она дошла до полуфинала турнира в Чжэнчжоу, проиграв чешке Барборе Крейчиковой со счетом 3:6, 0:6.

В нынешнем сезоне 26-летняя россиянка одержала 37 побед при 24 поражениях. Касаткина 6 раз становилась победительницей турниров в одиночном разряде.

Россиянка Людмила Самсонова опустилась на одну позицию и стала 17-й, Вероника Кудерметова — 18-й. Екатерина Александрова осталась 22-й, а Анна Блинкова опустилась на 15 строчек и заняла 52-е место.

Рейтинг WTA от 16 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9381 очко;

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8545;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6455;

4 (4). Джессика Пегула (США) — 6050;

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5870;

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4475;

7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4195;

8 (8). Маркета Вондроушова — 3839;

9 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3663;

10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3450;

11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2915...

17 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2595;

18 (17). Вероника Кудерметова (Россия) — 2550...

22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2035...

28 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1588...

49 (50). Мирра Андреева (Россия) — 1158...

52 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1110...

58 (61). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044;

68 (67). Элина Аванесян (Россия) — 933...

72 (66). Диана Шнайдер (Россия) — 915;

83 (82). Анна Калинская (Россия) — 821;

84 (81). Камилла Рахимова (Россия) — 818.