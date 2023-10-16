Первая ракетка России Касаткина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA

Сегодня, 08:45
В обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка Дарья Касаткина поднялась на 11-е место.
На прошедшей неделе она дошла до полуфинала турнира в Чжэнчжоу, проиграв чешке Барборе Крейчиковой со счетом 3:6, 0:6.
В нынешнем сезоне 26-летняя россиянка одержала 37 побед при 24 поражениях. Касаткина 6 раз становилась победительницей турниров в одиночном разряде.
Россиянка Людмила Самсонова опустилась на одну позицию и стала 17-й, Вероника Кудерметова — 18-й. Екатерина Александрова осталась 22-й, а Анна Блинкова опустилась на 15 строчек и заняла 52-е место.
Рейтинг WTA от 16 октября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9381 очко;
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8545;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6455;
4 (4). Джессика Пегула (США) — 6050;
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5870;
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4475;
7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 4195;
8 (8). Маркета Вондроушова — 3839;
9 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3663;
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 3450;
11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2915...
17 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2595;
18 (17). Вероника Кудерметова (Россия) — 2550...
22 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2035...
28 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1588...
49 (50). Мирра Андреева (Россия) — 1158...
52 (37). Анна Блинкова (Россия) — 1110...
58 (61). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044;
68 (67). Элина Аванесян (Россия) — 933...
72 (66). Диана Шнайдер (Россия) — 915;
83 (82). Анна Калинская (Россия) — 821;
84 (81). Камилла Рахимова (Россия) — 818.