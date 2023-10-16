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Сегодня, 11:45

Аншба обыграла Аванесян в первом круге турнира в Наньчане

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Амина Аншба обыграла соотечественницу Элину Аванесян в первом круге турнира в Наньчане (Китай) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 40 Минут.

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Мария Боузкова (Чехия, 3) — Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн, Q).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Амина Аншба (Россия) — Элина Аванесян (Россия) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Теннис
Элина Аванесян
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