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Сегодня, 02:01

Звонарева в паре с Зигемунд вышла в финал итогового турнира WTA в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд одержали победу в полуфинале итогового турнира WTA. В трех сетах они переиграли австралийку Сторм Хантер и бельгийку Элисе Мертенс.

В финале российско-немецкая пара сыграет с американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес.

Канкун (Мексика)

Турнир WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 6) — Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия) — 3:6, 6:3, 10:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/championships/2023/12/2/
Теннис
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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