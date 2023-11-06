Звонарева в паре с Зигемунд вышла в финал итогового турнира WTA в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд одержали победу в полуфинале итогового турнира WTA. В трех сетах они переиграли австралийку Сторм Хантер и бельгийку Элисе Мертенс.

В финале российско-немецкая пара сыграет с американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес.

Канкун (Мексика)

Турнир WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 6) — Сторм Хантер/Элисе Мертенс (Австралия/Бельгия) — 3:6, 6:3, 10:5