Звонарева и Зигемунд обыграли Гауфф и Пегулу и вышли в полуфинал турнира в Канкуне

Сегодня, 22:17
Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд обыграли американок Коко Гауфф и Джессику Пегулу на турнире в Канкуне — 3:6, 6:4, 10:8.
Игра продолжалась 1 час 39 минут.
Звонарева и Зигемунд заняли второе место в группе Махауаль и вышли в полуфинал турнира.
Канкун (Мексика)
Турнир WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun
Призовой фонд 9 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа Махауаль
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 6) - Коко Гауфф/Джессика Пегула (США) — 3:6, 6:4, 10:8.