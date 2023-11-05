Звонарева и Зигемунд обыграли Гауфф и Пегулу и вышли в полуфинал турнира в Канкуне

Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд обыграли американок Коко Гауфф и Джессику Пегулу на турнире в Канкуне — 3:6, 6:4, 10:8. Игра продолжалась 1 час 39 минут. Звонарева и Зигемунд заняли второе место в группе Махауаль и вышли в полуфинал турнира. Канкун (Мексика) Турнир WTA GNP Seguros WTA Finals Cancun Призовой фонд 9 000 000 долларов Закрытые корты, хард Парный разряд Группа Махауаль Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 6) - Коко Гауфф/Джессика Пегула (США) — 3:6, 6:4, 10:8.