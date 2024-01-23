Биография Анны Калинской: детство и карьера российской теннисистки

История бывшей третьей ракетки мира в юниорском рейтинге.

Анна Николаевна Калинская

Дата рождения: 2 декабря 1998 года

Место рождения: Москва, Россия

Рост: 175 см

Вид спорта: теннис

Детство и юность Анны Калинской

Будущая теннисистка родилась в семье, в которой слово «спорт» было знакомо каждому. Отец Николай — начальник сборной России по бадминтону, в прошлом мастер спорта СССР. Мама Елена некоторое время работала тренером с бадминтонистами, но впоследствии сделала выбор в пользу дочери и начала сопровождать ее на соревнованиях. Старший брат Николай Калинский увлекся футболом и сейчас является полузащитником клуба РПЛ «Пари НН».

«Да, у нас спортивная семья. Папа и мама серьезно занимались бадминтоном, а брат — футболист. Мама работала тренером, но в последнее время она прекратила тренировать, потому что очень много ездит со мной. Кстати, сейчас на «Ролан Гаррос» со мной и мама, и папа», — рассказала Калинская «СЭ» в 2015 году.

Несмотря на то что Анна родилась в Москве, ее спортивный путь в теннисе начался в Днепропетровске. Там она проводила летние каникулы в гостях у бабушки и ради развлечения начала посещать теннисную академию.

«Все началось у бабушки в Днепропетровске, куда в детстве летом меня отвозили родители. Там мне нечем было заняться, и однажды вместе с двоюродной сестрой я пошла в теннисную академию. Сестра там уже тренировалась», — говорила"СЭ" теннисистка.

В итоге после возвращения в Москву Калинская приступила к активным тренировкам. В восьмом классе Анна даже перешла на домашнее обучение, чтобы уделять больше внимания теннису.

Спортивная карьера Анны Калинской

Первым тренером Калинской стала Жанна Лебедева, с которой спортсменка работала в Москве. Впоследствии Анна сменила несколько специалистов, которые также базировались в столице.

«В Днепропетровске я играла недолго и затем, после возвращения в Москву, стала тренироваться у Жанны Олеговны Лебедевой на разных площадках в Отрадном и Алтуфьево. Потом было еще два тренера, а последние три или четыре года меня тренирует Леван Нанава, который работает в Химках в клубе «Это теннис». Он из Грузии, но давно живет в Москве», — поясняла теннисистка в интервью «СЭ» в июне 2015 года.

В 14 лет Калинская перебралась в США для тренировок, ездила в Академию Муратоглу во Франции, однако вскоре вернулась в Москву. В столь юном возрасте ей было тяжело оказаться одной в незнакомой стране без поддержки семьи.

«Где-то пять лет назад я пыталась тренироваться в США, но я не могла там жить, потому что мне нужна семья. Для меня очень важна эта поддержка. Еще я шесть раз ездила в Академию Муратоглу. Это очень хорошая академия, но мне лучше оставаться в Москве», — сообщила теннисистка пресс-службе WTA в 2018 году.

Первые успехи Калинской на юниорском уровне случились в парном разряде. В 2014 году Анна выиграла на международном зальном чемпионате Чехии по теннису в паре. Спустя год россиянка победила на турнире в Санрайзе с американкой Катериной Стюарт и дошла до финала юниорского US Open вместе Анастасией Потаповой, где проиграла Александре Поспеловой и Виктории Кужмовой.

Анна Калинская. Фото Reuters

В 2016 году Калинской покорился турнир «Большого шлема» — в паре с Терезой Мигаликовой из Словакии она победила на юниорском Australian Open. Также Анна в этом же году завоевала еще два титула в парном разряде вместе с Терезой: в бахрейнской Манаме и в Empire Slovak Open в Трнаве.

Параллельно с выступлениями в парах Анна с 2015 года начала пробовать себя и в одиночном разряде. В этом же году она дошла до финала «Ролан Гаррос» по юниорам, а также на международных турнирах в Анталье и Эль-Кантави. В следующем сезоне Калинская остановилась в шаге от титула в Манаме, а затем выиграла турнир в казахстанском Шымкенте и ITF в Минске.

В 2016 году Калинская получила звание мастера спорта России. Последующие годы развитие карьеры Анны тормозили различные травмы и повреждения. В 2018 году она завоевала еще один парный титул — вместе с Викторией Кужмовой на турнире J&T Banka Prague Open.

Спустя год после того, как Калинская сообщила, что ей лучше тренироваться в Москве, она начала сотрудничество с Патрисией Тарабини и пыталась заниматься в Америке на кортах в Майами. С этим специалистом Анна сотрудничает и по сей день.

«Мой тренер — Патрисия Тарабини, тренируюсь на тех же кортах, в Майами. Поменялся фитнес-тренер с момента травмы. Знаю Патрисию уже четыре с половиной года, она мне как вторая мама, поэтому очень тяжело представить, что рядом будет тренировать какой-то мужчина?», — рассказала теннисистка в интервью Sports.ru.

Вплоть до 2023 года больших успехов в карьере Калинской не было. Россиянка несколько раз попадала в основную сетку турниров серии «Большого шлема», но забраться дальше второго круга ей не удавалось. В рамках WTA Tour Анна трижды становилась чемпионкой, но только в парном разряде.

Самый престижный из титулов в паре теннисистка завоевала в 2022 году — Калинская взяла титул в Санкт-Петербурге в дуэте с американкой Кэти Макнили. До этого были победы в Праге (в 2019 году с Викторией Кужмовой) и Портороже (в 2021-м с Терезой Мигаликовой).

В сентябре 2023 года Анна вместе с Юлией Путинцевой из Казахстана доходила до финала Japan Open. В октябре она дошла до одиночного финала турнира WTA 125 в Мехико, где уступила американке Эмине Бекташ. А в ноябре на уровне WTA Challenger Circuit россиянка завоевала титул в одиночном разряде — на турнире WTA 125 в американском Мидленде.

В 2024 году Калинская стала единственной россиянкой, которая добралась до четвертьфинала Australian Open в женском одиночном разряде. Анна показала свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», так как ранее не проходила дальше второго круга. В 1/8 финала российская теннисистка обыграла Жасмин Паолини со счетом 6:4, 6:2.

«Было потрясающе пройти два круга на «Большом шлеме», но провести так много матчей на таком прекрасном турнире — это нечто особенное. Я улучшила игру — это ключевое для того, чтобы одерживать победы. И я борюсь, сохраняю положительный настрой. Может быть, я не показываю, что нервничаю. Но вообще первые три круга получились такими тяжелыми, что я больше не могу нервничать», — сказала Калинская после матча.

Достижения Анны Калинской

Три титула WTA Tour (в парном разряде)

Один титул WTA Challenger Circuit (WTA 125 — в одиночном разряде)

Чемпионка одного юниорского турнира «Большого шлема» (в парном разряде)

Финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» (в одиночном разряде)

Финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» (в парном разряде)

Бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге

Чемпионка России в одиночном женском разряде

Мастер спорта России

Личная жизнь Анны Калинской

25-летнюю теннисистку связывали отношения со скандально известным австралийцем Ником Кирьосом. Первое время спортсмен уделял большое внимание соцсетям россиянки, оставляя много лайков и комментариев с комплиментами, а затем уже начал появляться в окружении Калинской.

Анна Калинская. Фото Reuters

Пару периодически видели вместе на публике. Однако Анна и Ник нередко устраивали разборки все в тех же соцсетях. Российская теннисистка даже называла звездного парня дьяволом. В итоге спортсмены расстались. В Сети даже была информация, что Калинская якобы влепила пощечину Кирьосу в ночном клубе и бросила в него бокал. Но разумеется, никто эту версию подтверждать не стал.

«Мы расстались. Мы не друзья. Я понимаю, что вы его фанаты, это хорошо, но я не хочу больше говорить о нем. Проявите, пожалуйста, ко мне уважение. Спасибо», — написала Калинская позднее в соцсетях.

Сейчас теннисистка больше сконцентрирована на спорте и держит в тайне подробности своей личной жизни. Единственный известный мужчина, который оставляет комментарии под постами Анны и посвящает ей хвалебные посты, — это ее брат Николай, который очень гордится спортивными успехами своей сестры.

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