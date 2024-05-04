Биография Марии Шараповой: жизнь и спортивная карьера россиянки из Америки

История звезды российского тенниса.

Мария Юрьевна Шарапова

Дата рождения: 19 апреля 1987 года

Место рождения: Нягань, Тюменская область

Рост: 188 см

Вид спорта: теннис

Детство и юность Марии Шараповой

Будущая первая ракетка мира родилась в Сибири. Родители Марии родом из Гомеля (Белоруссия), однако за несколько месяцев до рождения дочери были вынуждены перебраться в Тюменскую область из-за неблагоприятной экологической обстановки после аварии на Чернобыльской АЭС.

«У меня было совсем другое воспитание, я родилась в Сибири из-за взрыва на Чернобыльской АЭС, и моя мама была беременна мной, в то время они жили в 30 километрах от места взрыва в Белоруссии. Мы бежали в Сибирь, и там я родилась, а несколько лет спустя мы переехали на юг, в более теплый город на берегу Черного моря, там я и начала свой путь», — вспоминала Шарапова в подкасте Armchair Expert.

Свой путь в спорте Мария начала на юге России — в Сочи, куда семья перебралась из Нягани. Свое влияние на будущее дочери оказал ее отец Юрий Викторович, который является заслуженным тренером России по теннису. После переезда на юг папа Шараповой познакомился с отцом Евгения Кафельникова Александром. Так четырехлетней Маше и подарили ее первую ракетку.

«То ли 90-й год, то ли 91-й, перед самым отъездом. Она тренировалась, ей было 3-4 года, и приходила в «Ривьеру» (сочинский парк с теннисными кортами. — Прим. «СЭ») со своим отцом, и я в то время тренировался, как раз перед моим отъездом в Москву. Она приходила, стучала, я с ней несколько раз стучал, ее отец с моим дружил. Может быть, я не могу утверждать на 100%, что ракетку либо я, либо мой отец ей подарили. Но допускаю, что такая история действительно была», — рассказал Кафельников в интервью РИА «Новости Спорт».

Мария Шарапова в детстве с отцом Юрием. Фото из соцсетей Марии Шараповой

Первым тренером юной теннисистки стал Юрий Юдкин. Он отмечал высокую работоспособность Марии и ее острый ум.

«Я же ее почти сразу «маленьким мастером» прозвал. А потом позвонил президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву и сказал, что у меня растет чудо. Тогда же папа Маши начал приглядываться к дочке-теннисистке. Ну а ключевым моментом стал один из «Кубков Кремля», где легендарная Мартина Навратилова давала мастер-класс. Она тогда выделила трех девочек, в том числе и Шарапову. Но, узнав, что та из Сочи, сразу же сказала: «У вас нет закрытых кортов, тебе надо уезжать». Так Мария оказалась в США, в академии Ника Боллетьери», — рассказал Юдкин в интервью «Известиям».

Отдать Машу в американскую теннисную академию Ника Боллетьери посоветовала Мартина Навратилова. Это произошло во время мастер-класса великой американской теннисистки в Москве, на котором присутствовала и Шарапова. Вскоре, в 1995 году, родители Марии приняли решение о смене места жительства.

По их мнению, в США на тот момент было больше возможностей для занятия теннисом. Однако в Америку девочка отправилась в сопровождении только отца — мама переехала в Штаты позднее.

«Затем, когда мне было пять лет, мы с отцом полетели во Флориду, и с тех пор я живу в США. Моя мама не была со мной первые два года в США. Я не видела ее два года. Очень интересно вспоминать об этом, потому что сейчас я мать 16-месячного ребенка, и я не могу представить себе такого рода разлуку. Это был мир неизведанного просто потому, что в то время визы было так же трудно получить, как, кстати, и сейчас. Но мама просто сделала такой большой акцент на том факте, что у ее мужа и дочери появилась возможность заняться спортом в Америке, и это являлось удивительным подарком судьбы. Я думаю, она смотрела на это с такой точки зрения», — рассказала Шарапова в подкасте Armchair Expert.

Мария Шарапова в 2003 году. Фото Getty Images

Начало спортивной карьеры Марии Шараповой

В США юная теннисистка тренировалась в академии Боллетьери. Это был выбор ее отца Юрия — по словам Марии, он увидел знак и принял решение отправить дочь именно в Брейдентон. Академия покрывала часть расходов, но на все остальное Шарапов зарабатывал самостоятельно — брался за любую работу, вплоть до мытья посуды.

«Ему был знак, который указывал на Флориду. Знак явился ему в виде двух журнальных статей. Одна была о сестрах Уильямс и о том, как они тренируются в теннисной академии Рика Маччи в Бока-Ратон. Вторая — о Курниковой и ее тренировках в академии Ника Боллетьери в Брейдентоне», — вспоминала Шарапова в своей автобиографии.

Но даже в стенах элитной академии путь Марии был не самым простым — и дело не в нехватке денег. С первых дней в Брейдентоне ее сравнивали с другой известной соотечественницей — Анной Курниковой. Это давило на юную Шарапову.

Спустя несколько месяцев Машу выгнали из академии. Точных причин спортсменка назвать не может, но ее отец уверен — в этом виновата мама Курниковой Алла.

«Почему же они дали мне пинка? Я была слишком мала, чтобы играть со всеми этими девочками. И то, что я обыгрывала соперниц на четыре-пять лет старше себя, делало их несчастными. А их родители, которые платили по полной, не хотели слышать о том, что кто-то играет лучше их «чудо-детей». Отец не винил Ника. Он винил мать Анны Курниковой, Аллу», — писала Шарапова в автобиографии.

Благодаря дружбе с одной из воспитанниц школы, отец которой являлся миллионером, Марию вернули в академию, причем со стипендией, которая на этот раз покрывала все расходы юной теннисистки. За то время, что Шарапова находилась в так называемом изгнании, она продолжала прогрессировать и обыгрывала соперниц старше себя.

Боллетьери наблюдал за прогрессом Маши и видел в ней большой потенциал. «Карьера Марии также развивалась на глазах всей академии. Она тверда как кремень. Она настолько четко настроена и сконцентрирована на том, чтобы стать лучшим игроком на планете, что выход в финал на «Большом шлеме» всегда был лишь вопросом времени», — написал Ник в колонке для The Independent после выхода Шараповой в финал Уимблдона-2004.

Мария Шарапова с чемпионским трофеем Уимблдона-2004. Фото Getty Images

Карьера Марии Шараповой в большом теннисе

На турнирах из цикла ITF Мария дебютировала в апреле 2001 года — тогда ей было 14 лет. В январе 2002-го россиянка вышла в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии и проиграла чешке Барборе Стрыцовой. В марте теннисистка впервые выступила в WTA-туре, сыграв на престижном турнире в Индиан-Уэллсе. В апреле Шарапова победила на турнире ITF в Японии, летом — вышла в финал юниорского Уимблдона и проиграла Вере Душевиной. В августе и сентябре девушка выиграла два титула на 25-тысячниках ITF.

С 2003 года Мария начала выступать на взрослых «мейджорах». Она дебютировала в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, а затем «Ролан Гаррос». В начале июня Шарапова пробилась в полуфинал турнира в Бирмингеме и впервые в карьере вошла в первую сотню мирового женского рейтинга. На Уимблдоне россиянка добралась до четвертого круга, на US Open — до второго.

В октябре Шарапова завоевала дебютный трофей WTA, причем сразу в одиночном и парном разрядах на турнире в Токио. Это позволило теннисистке войти в топ-50 рейтинга WTA. По итогам сезона девушка стала 32-й ракеткой мира и была отмечена наградой WTA «Новичок года».

В 2004 году Мария дошла до третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии, а на «Ролан Гаррос» впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

В возрасте 17 лет Шарапова достигла пика начального отрезка своей карьеры — победила на Уимблдонском турнире. В финале русская сенсация разгромила звездную американку Серену Уильямс — 6:1, 6:4. Мария стала первой россиянкой, выигравшей Уимблдон.

«Когда я росла, Уимблдон в моих глазах был неким особенным событием, турниром, местом, где я как профессионал хотела завершить карьеру, я хотела, чтобы эти французские двери открывали мне путь на Центральный корт. Не то чтобы у меня было так уж много опыта на «мейджорах»... всего за две недели до финала Уимблдона я впервые вышла в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции. Несмотря на то что я проиграла, это была огромная личная победа.

Я оказалась в состоянии потока в середине турнира, играя с кем-то, кто тоже должен был меня обыграть. Но я выиграла тот матч так уверенно и так привычно... Мне казалось, что я отпустила любой страх, который у меня присутствовал. Я просто позволила моменту и своему мастерству проявиться во всей красе», — вспоминала Шарапова в подкасте Armchair Expert.

В конце сезона Мария первой из россиянок выиграла Итоговый чемпионат WTA и поднялась на четвертое место мирового рейтинга. В финале в Лос-Анджелесе россиянка в трех сетах победила Серену Уильямс.

2005 год Шарапова начала с выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, затем завоевала титулы в Токио и Дохе. Мария дошла до 1/4 финала «Ролан Гаррос» и защитила титул в Бирмингеме, добралась до полуфинала Уимблдона и Открытого чемпионата США. 22 августа теннисистка впервые в карьере возглавила рейтинг WTA, но пропустила большую часть октября и лишилась звания первой ракетки мира.

Мария Шарапова (справа) и Серена Уильямс. Фото Global Look Press

Шарапова была одним из лидеров женского тенниса более десяти лет и входила в число самых популярных и узнаваемых спортсменок мира. Россиянка собрала карьерный «Большой шлем». На ее счету пять чемпионских титулов «мейджоров» — Уимблдон (2004), US Open (2006), Australian Open (2008), «Ролан Гаррос» (2012, 2014). Еще пять раз теннисистка проигрывала в финалах ТБШ — в Мельбурне (2007, 2012, 2015), Лондоне (2011) и Париже (2013). Три из пяти этих матчей она провела против Серены Уильямс (Australian Open-2007 и 2015, Roland Garros-2013) и каждый раз уступала американке в двух сетах.

Мария мечтала о золоте Олимпиады и была максимально близка к нему на Олимпиаде-2012. На Играх в Лондоне теннисистка была знаменосцем сборной России. В одиночном разряде спортсменка дошла до финала, в котором встретилась со старой соперницей Сереной Уильямс и проиграла в двух сетах.

«Конечно, я расстроилась, что проиграла финал, но это Олимпиада. Здесь ты борешься не только за титул, но за любую медаль. Поэтому рада, что получила серебро. Возможно, у меня будет вторая попытка. Я очень люблю Бразилию. Было бы здорово выступить в Рио-де-Жанейро. Но посмотрим», — приводила «РГ» слова Шараповой.

Мария по ходу карьеры выиграла 39 (36 из них — в одиночном разряде) титулов на уровне WTA, а также несколько раз становилась первой ракеткой мира и всего лидировала в рейтинге на протяжении 21 недели. В карьере теннисистки также была длительная пауза из-за допинговой дисквалификации.

Мария Шарапова объявила о нарушении анти-допинговых правил 7 марта 2016 года в Лос-Анджелесе. Фото Reuters

Допинговый скандал Марии Шараповой

Вечером 6 марта 2016 года стало известно о том, что российская теннисистка соберет срочную пресс-конференцию. Предположения были разные — вплоть до объявления о завершении карьеры или паузы в ней из-за беременности. Утром 7 марта Мария вышла к СМИ в черном платье и сообщила, что получила письмо из Международной федерации тенниса: в ее допинг-пробе с Australian Open-2016 в конце января обнаружено запрещенное вещество — мельдоний.

«Это письмо было адресовано лично мне. Я открыла его, начала читать, и мое сердце провалилось в пятки. Там говорилось, что образец, который я сдавала на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне, был проверен и дал положительную реакцию. Другими словами, я не прошла тест на допинг. Как? Откуда? Я стала искать название препарата. Что, черт возьми, это может быть? Я не принимала ничего нового. Я скопировала название в Google и все поняла. Я знала мельдоний под торговым названием «милдронат». Это простая добавка, в России ее продают вообще без рецепта. Это как детский аспирин в Америке», — писала Мария позднее в автобиографии.

Мельдоний был внесен ВАДА в реестр запрещенных веществ с 1 января 2016 года. Международные федерации за месяц до этого разослали всем спортсменам новый список препаратов, которые будут считаться допингом. Сама Мария никогда не занималась изучением подобной информации. Такие вопросы контролировал ее агент Макс Айзенбад. Но декабрь 2015 года выдался для него непростым: он разводился с женой и не проверил, что в группу «Запрещенные» внесены новые препараты. Однако Шарапова в итоге не стала сваливать вину на менеджера.

«Беру на себя всю ответственность за произошедшее и не могу винить никого, кроме самой себя. В конечном счете только ты сам решаешь, что принимать. Еще в молодости я заметила, что мое здоровье не в порядке. По этой причине отец начал поиски личного врача в России. Невзирая на то, что мы жили в США, ему было комфортнее найти русскоговорящего врача — это упрощало бы коммуникацию. Он нашел доктора, однако, к сожалению, он не был спортивным врачом. Мы сделали ряд анализов, и врач выписал лекарство. Начиная с 2006 года я принимала милдронат регулярно. Раз за разом меня тестировали на допинг, но ничего запрещенного не находили. В 2013 году я сменила врача, но продолжила принимать милдронат», — заявила Шарапова на пресс-конференции.

Решение Международной федерации тенниса по делу Марии было жестоким, но не самым ужасным — россиянка получила два года дисквалификации. Благодаря раскаянию Шараповой удалось получить поддержку от звезд тенниса. В ее защиту выступили Елена Веснина, Екатерина Макарова, Светлана Кузнецова, Григор Димитров, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Также с ней не стали разрывать контракты ее спонсоры.

Позже ВАДА аннулировало наказания тем спортсменам, которые сдали положительные тесты на мельдоний в начале 2016 года. Оказалось, что препарат очень медленно выводится из организма, гораздо дольше обозначенных в инструкции двух недель. Шарапова стала единственной, кого не реабилитировали, ведь Мария сама призналась в приеме лекарства после начала запрещенного срока — 1 января 2016 года.

Однако при приеме милдроната с начала 2016-го теннисистка провела всего три матча, один из которых проиграла. К тому же спортсменка использовала препарат без явной цели добиться лучших результатов, поэтому адвокаты россиянки настаивали на сокращении срока наказания. И юристам удалось добиться цели. 4 октября 2016 года Спортивный арбитражный суд постановил, что Шарапова принимала мельдоний не с целью улучшения результатов, и сократил дисквалификацию с двух лет до 15 месяцев.

«Сторона Шараповой просила отменить дисквалификацию теннисистки совсем. Но юридических оснований для этого не было. Маша сама подтвердила, что принимала мельдоний во время последнего Australian Open. По большому счету, ей совсем не обязаны были идти навстречу. Тем, что CAS сократил дисквалификацию Шараповой, он признал большие заслуги спортсменки перед теннисом», — заявил «СЭ» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Фото Global Look Press

Завершение карьеры Марии Шараповой

Шарапова смогла вернуться на корт в апреле 2017 года. Больших успехов после вынужденной паузы она не достигла. В начале 2020 года Мария приняла решение о завершении карьеры из-за хронической травмы плеча и других причин. Травмы беспокоили россиянку фактически с детства и наложили серьезный отпечаток на ее карьеру.

«Физически Маша пока еще очень слабенькая, ребенок. У нее болят плечо, локоть, спина...» — рассказывал еще в 2005 году в интервью «МК» тренер сборной России Анатолий Глебов, работавший с Шараповой в качестве специалиста по ОФП и физиотерапии.

После победы на Australian Open-2008 с плечом у Шараповой стало хуже, и ей потребовалась операция. Мария постоянно испытывала дискомфорт и даже плакала от боли после матчей. Она пыталась перестраиваться и менять игру, но из-за этого перегружала другие части тела. После операции и восстановления кардинально ситуация не изменилась.

«Мое плечо было уже не таким, как в 17 лет. Но я нашла другой способ играть. Стала больше полагаться на прием, а не на подачу. Все равно были тяжелые плоские удары, но теперь появилась вариативность, вращение. Ты становишься старше, и твоя игра должна развиваться. Если бы у меня никогда не болело плечо, все было бы так же. Нужно искать новые способы улучшения. Читать подачу, лучше двигаться, строить игры исходя из своих возможностей, которые всегда меняются. Если ты не будешь этого делать, карьера не продлится долго,» — писала Шарапова в автобиографии «Неудержимая».

После 15-месячной дисквалификации давние проблемы Марии с плечом никуда не исчезли, а результаты не слишком радовали. Теннисистка объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года в колонке для двух изданий — Vogue и Vanity Fair. Россиянке так и не удалось воплотить в жизнь свою мечту о золотой олимпийской медали.

Достижения Марии Шараповой

Победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде)

Победительница 5 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон — 2004, US Open — 2006, Australian Open — 2008, «Ролан Гаррос» — 2012, 2014)

Победительница Итогового чемпионата WTA в одиночном разряде (2004)

Обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка (2015)

Серебряный призер Олимпийских игр в одиночном разряде (2012)

Финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Australian Open, Уимблдон — 2002)

Заслуженный мастер спорта России

Две медали ордена «За заслуги перед Отечеством» (за высокие достижения в области физической культуры и спорта)

Личная жизнь Марии Шараповой

После переезда в академию Ника Боллетьери Шарапова с родителями обосновалась в США и приезжала в Россию в гости. Россиянка осталась жить в Америке после завершения карьеры. За эти годы теннисистка обзавелась недвижимостью во Флориде и Калифорнии. В ее собственности есть как апартаменты в солнечных штатах, так и ранчо в районе Санта-Барбары.

По мере роста популярности российской теннисистки увеличивался и интерес общественности к ее личной жизни. Имя Марии связывали со многими известными мужчинами, среди которых музыкант и солист группы Maroon 5 Адам Левин, баскетболист Саша Вуячич, теннисист Григор Димитров и миллионер Александр Гилкс.

В 2004 году Шарапова была влюблена в испанского теннисиста Хуана Карлоса Ферреро. Марии тогда было всего 16, когда Хуану Карлосу уже исполнилось 23. Юная теннисистка посещала все игры испанца и часто присутствовала на светских мероприятиях с его участием. Однако Ферреро не оценил чувств россиянки и вскоре женился на своей школьной подруге.

«В 2004-м Ферреро было 23, а мне — 16. В большинстве стран это даже вне закона. Но сердцу не прикажешь. Я следила за ним, строила планы. Пряталась за занавеску у окна своего коттеджа и подсматривала за каждым его передвижением. И у меня была одна большая проблема. У Хуана Карлоса была девушка! Может, она была чудесная, но разве я могла воспринимать ее иначе, чем препятствие моему счастью? Стоило мне увидеть их вместе, таких симпатичных, я понимала, что я всего лишь глупый влюбленный ребенок», — писала Шарапова в своих мемуарах.

В 2005 году на церемонии вручения премии ESPY Awards-2005 Мария появилась в компании с американским теннисистом Энди Роддиком. Однако пара редко появлялась на публике вместе, и их отношения были недолгими.

После Шарапова встречалась с солистом Maroon 5 Адамом Левином. Их роман длился всего несколько месяцев и завершился скандалом: в московском журнале вышло фейковое интервью Левина, в котором он якобы заявил, что Шарапова «вела себя в постели как мертвая лягушка».

Редакция издания потом утверждала, что интервью было придумано и что это была одна из разновидностей сатиры. В 2012 году Адам, у которого была репутация известного ловеласа, извинился перед Марией за эту ситуацию.

В 2008 году появились сообщения о романе между Шараповой и продюсером канала NBC Чарли Эберсолом — сыном миллиардера Дика Эберсола. Пару стали видеть на различных благотворительных вечерах и баскетболе. Но вскоре их отношения закончились.

Мария Шарапова и Саша Вуячич. Фото Getty Images

По слухам, Эберсол познакомил Шарапову с баскетболистом Сашей Вуячичем. Именно с выступавшим в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» словенцем у Марии случились первые длительные и серьезные отношения. Спортсмены начали встречаться в 2009 году, несмотря на недовольство родителей девушки. В 2011-м Вуячич даже сделал россиянке предложение, но свадьбе не суждено было состояться. В августе 2012-го Шарапова сообщила, что рассталась с молодым человеком.

К концу 2012 года Мария начала встречаться с болгарским теннисистом Григором Димитровым, который известен как настоящий донжуан. До этого спортсмен был бойфрендом Серены Уильямс. Когда стало известно о близости Димитрова с Шараповой, отношения двух теннисисток испортились окончательно. Роман россиянки и болгарина длился три года.

«Если она хочет встречаться с парнем, у которого «черное сердце», то вперед», — заявила американка об отношениях Шараповой и Димитрова. Мария и Григор расстались в 2015 году. С тех пор теннисистка тщательно охраняла свою личную жизнь.

О том, что у Шараповой роман с британским бизнесменом Александром Гилксом, стало известно далеко не сразу. Первый раз их сфотографировали вместе в аэропорту Лос-Анджелеса в январе 2018 года. Только в октябре Мария впервые выложила совместное фото в своих социальных сетях и подтвердила связь с англичанином.

Гилкс — основатель аукционного дома Paddle8, связанного с коллекционированием предметов искусства, учился в Итоне, знаком с принцем Уильямом и был женат на модельере Мише Нону (развод случился в 2017 году). Он считался одним из самых завидных женихов Великобритании.

Мама Александра преподавала русский язык в Оксфорде, отец является доктором медицинских наук и работает врачом-дерматологом. Сам Гилкс учился в нескольких учебных заведениях: в Бристольском университете он начал изучать русский, в Итоне познакомился с принцами Уильямом и Гарри, а в Оксфорде — изучал историю искусств.

Мария Шарапова и Александр Гилкс. Фото Global Look Press

Известно, что Александр сделал предложение руки и сердца российской теннисистке и подарил ей кольцо за полмиллиона евро еще до пандемии в 2020 году. После того как весь мир ушел на самоизоляцию, паре пришлось на время отложить бракосочетание. Помолвка прошла в декабре.

Состоялась ли свадьба — неизвестно. Однако Александр и Мария счастливы вместе и успели стать родителями. В апреле 2022 года на свой день рождения Шарапова объявила о беременности, а 1 июля родила сына. Мальчика назвали Теодор (Федор). С тех пор девушка успела восстановиться, начала снова посещать спортивные и рекламные мероприятия. По словам Марии, к рождению сына она была полностью готова и давно об этом мечтала.

«Какой жизненный этап сложнее: спортивная карьера или материнство? Трудно сказать! Думаю, зависит от того, на каком этапе ты находишься. Не могу их сравнивать. Я была готова к материнству и всегда об этом мечтала. У меня очень хорошие отношения с мамой — мы очень близки и многим делимся. Я была единственным ребенком в семье. И понимала, что готова стать мамой и передать свой опыт.



Мне очень нравится наблюдать за тем, как растет этот малыш. Но это все еще невероятно трудно, потому что я пока пытаюсь во всем разобраться! Каждый день новый, и каждый раз, когда думаешь, что все знаешь, понимаешь, что это не так. Всегда есть что-то новое, что можно узнать и о ребенке, и о себе. Это прекрасно, но в то же время сложно», — поделилась Шарапова в интервью изданию New beauty.

Мария Шарапова в 2024 году. Фото Global Look Press

Доходы Марии Шараповой и деятельность вне корта

По данным Forbes, российская теннисистка за свою карьеру заработала порядка 325 миллионов долларов, из которых призовые составили 38 миллионов. Большую сумму дохода составляют рекламные контракты. Шарапова становилась послом таких брендов, как Nike, Head, Supergroup, Evian, Porsche, Samsung, Colgate, Palmolive, TAG Heuer, Avon и многих других.

Помимо этого, у Марии есть свой бизнес — кондитерская компания Sugarpova, которая была основана в 2011 году и принесла теннисистке 12 миллионов долларов чистой прибыли. Название было выбрано не случайно: однажды в телефонном разговоре менеджер Шараповой Макс Айзенбад в шутку назвал Марию «Sugarpova» — образовано от английского слова sugar («сахар») и фамилии самой теннисистки. Россиянка это оценила. «Мне позвонил Макс и сказал: Sugarpova! Я рассмеялась и подумала: какая хорошая кличка», — цитирует Шарапову Forbes.

Производство открыли в Испании на фабрике Fini. Конфеты получили формы теннисных мячиков, туфель и женских губ. «Мы создали такой продукт, который люди не будут есть по дороге от кассы к машине. Я хотела, чтобы для них это было как сувенир, который они ценят, которым могут делиться, который хотят показывать и дарить», — рассказала Шарапова Sport24.ru.

Мария инвестирует часть своих средств в стартапы. Так, она вложилась в компанию по производству экипировки для домашних тренировок Bala, солнцезащитного крема Supergoop, мобильного приложения Charly, приобрела долю в бойцовском промоушене UFC.

Также Шарапова увлеклась и NFT-бизнесом. Посетив Неделю блокчейна Binance в Париже, Мария инвестировала в перспективную криптовалютную компанию MoonPay. Теннисистка также снималась в кино, появлялась в телепрограммах или модных показах и, соответственно, получала от этого дополнительный доход.

В 2019 году Мария снялась в сериале «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. В одном из эпизодов теннисистка исполнила роль камео. До этого она также появилась на экранах кинотеатров в фильме «Восемь подруг Оушена».

Шарапова также девять лет являлась послом доброй воли Программы развития ООН. Мария основала фонд, который оказывает поддержку ряду проектов в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС: в Белоруссии, России и на Украине, а также финансирует в Белоруссии программу стипендий для студентов — выходцев из таких районов.

Социальные сети Марии Шараповой

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