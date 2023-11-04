Итоговый турнир у женщин выходит из-под контроля. Соболенко и Звонарева ждут своих матчей сутками

Мексиканские гастроли обернулись для WTA кошмаром.

WTA Finals. Канкун, Мексика. Групповой турнир

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 6:2, 3:6, 6:3

Ига Свентек (Польша, 2) — Онс Жабер (Тунис, 6) — 6:1, 6:2

Итоговый турнир WTA в Канкуне, судя по всему, войдет в историю тенниса как один из самых неудачных. Качеством организации недовольны все участницы, которые не стесняются выражать свое мнение по этому поводу и критиковать WTA, где в ответ лишь вяло отбиваются. Но в дополнение к субъективным трудностям добавились и объективные. А именно — погодные условия. Вот уже несколько дней игры регулярно прерываются и переносятся из-за дождей, что лишь добавляет нервозности. Так, белоруска Арина Соболенко с Еленой Рыбакиной из Казахстана играли свой матч два дня, а для россиянки Веры Звонаревой заключительная встреча группового этапа в паре растянулась как минимум на три дня. И с учетом прогноза погоды есть серьезный риск для турнира вообще не уложиться в запланированные сроки.

Неразбериха в Канкуне

Сложно сказать, насколько типична нынешняя погода для Канкуна в ноябре. Но факт остается фактом — с таким количеством осадков проводить столь значимое для тенниса событие на открытых кортах является не самой лучшей идеей. К примеру, у мужчин итоговый турнир проходит в залах — долгое время в Лондоне, а с недавних пор в Турине. Что позволяет теннисистам спокойно выходить на корт в конкретное время и не сидеть в раздевалке часами, ожидая «с моря погоды».

Но WTA, в отличие от ATP, обеспечить столь тепличные условия не может. Вообще турнир в Канкуне со всех сторон превращается в настоящий кошмар — по качеству кортов прошлись практически все участницы. В такой ситуации постоянные срывы расписания лишь дополнительно нервируют теннисисток, которые и при идеальной погоде не могут в Мексике показать хороший теннис. А тут еще дожди издеваются, заставляя прерываться по несколько раз за матч. В итоге некоторые встречи идут по два дня, а с учетом нелучших прогнозов на субботу и воскресенье (по мексиканскому времени) могут затянуться еще больше. Финал в одиночке, намеченный в ночь на понедельник по московскому времени, также под угрозой срыва. А ведь на следующей неделе, с 7 ноября в испанской Севилье запланирован финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг, что также накладывает свой отпечаток. Да и на рейтингах телетрансляций все эти переносы, безусловно, отражаются негативно. При том, что женский теннис и так находится в тени мужского в плане зрительского интереса.

Ига Свентек. Фото Reuters

Свентек на пути

Между тем у женщин идет отчаянная борьба за первую строчку рейтинга между Соболенко и Игой Свентек из Польши. Свентек выиграла свою группу с тремя победами и вышла в полуфинал с первого места, а Арина, уступив американке Джессике Пегуле, поставила себя на грань вылета. Все решил матч Соболенко с Рыбакиной, продолжавшийся два игровых дня. В первый соперницы прервались при счете 6:2, 3:5 от белоруски, во второй Елена сразу взяла свою подачу, а с ней и вторую партию.

После чего соперницы почти 20 минут играли стартовый гейм решающего сета. В итоге Арина удержала-таки подачу, а вскоре и повела 3:1. Правда, затем последовал обратный брейк, однако Рыбакина вновь не удержала свою подачу. Красивые мощные удары чередовались с грубыми промахами, поэтому и девятый, решающий гейм, по сути, превратился в лотерею. Елена имела пять брейк-пойнтов, но не реализовала ни одного. А Арина с четвертого матчбола поставила-таки точку, сохранив неплохие шансы на звание первой ракетки мира по итогам сезона-2023.

Для гарантированного лидерства Соболенко достаточно выиграть полуфинал у Свентек, в то время как польской преследовательнице просто победить белоруску недостаточно, надо завоевать титул в Канкуне. В любом случае этот полуфинал будет очень важным для обеих соперниц. Во втором (но в первом по времени начала) сойдутся американки Кори Гауфф и Пегула. Причем Гауфф и Пегула также продолжают выступления и в паре — именно они вот уже два дня не могут сыграть встречу со Звонаревой и немкой Лаурой Зигемунд.

Матч перенесли на четвертый запуск в субботу по мексиканскому времени при счете 6:3, 1:1 в пользу американок. Но не факт, что успеют его сыграть, так как в Канкуне вновь по прогнозу дожди. Веру и Лауру для выхода в полуфинал устроит победа с любым счетом, хотя есть шансы пробиться в плей-офф и у американок. Что, безусловно, проведет к еще большему хаосу. Ведь в случае, если шторм накроет Канкун и последуют новые переносы, лучшей в матче Гауфф и Пегулы в финальный день может ждать сразу пять игр. Что, конечно, совершенно нереально.