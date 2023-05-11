Сегодня, 17:00
Арина Соболенко — одна из самых ярких теннисисток в современном женском туре. Раньше на обаятельную девушку из Белоруссии обрушивался шквал критики по поводу и без. Но она, несмотря ни на что, проводит свой лучший сезон, уверенно держится на второй строчке рейтинга WTA и уже успела взять три титула в этом году, среди которых US Open и «мастерс» в Мадриде. Накануне римского тысячника «СЭ» поговорил с теннисисткой и узнал, как она отметила свое 25-летие, верит ли в знаки зодиака, какова ее цель на этот сезон и чего ожидает от «Ролан Гаррос».
— Вы говорили, что победу на мадридском «мастерсе» и свой день рождения отпразднуете уже в Риме. Так как все прошло?
— Да, в воскресенье вечером пошли поели вкусную пасту, пиццу и мороженое. Прогулялись по городу. Что может быть еще лучше для празднования дня рождения и титула?
— Ваш тренер называет вас в шутку «старушкой», а вы соглашаетесь, хотя еще молоды. Но что вас отличает от Арины пятилетней давности? Что поменялось внутри? И какой могли бы дать совет себе?
— Многое поменялось. Я стала более зрелая, спокойная, хладнокровная и, наверно, отчасти более уверенная в себе. Какой бы я дала совет той Арине? Ничего бы не сказала. Мне кажется, мне надо было пройти весь путь, чтобы прийти к тому, кем я сейчас являюсь.
— Последнее о дне рождения. Вы, получается, Телец, но верите ли в знаки зодиака?
— Не то чтобы я прямо верю, но я точно упертая, как Телец.
— Рим, Италия — прекрасное место. С чем у вас ассоциируется эта страна, город?
— Обожаю этот турнир. Рим обладает своей аурой, атмосферой. Здесь как-то так спокойно, определенно очень красиво и невероятно вкусная еда. Обожаю сюда приезжать. Наверно, больше всего из-за вкусной еды (смеется).
— Если не секрет, то какое блюдо итальянской кухни любимое?
— Паста. Когда я сюда приезжаю, сразу иду по классике — по карбонаре, а потом уже любую пасту буду есть.
— Перед турниром у вас было немного свободного времени. Из чего состоит ваш день?
— По-разному бывает. В связи с тем, что я сыграла финал в Мадриде, мы делаем одну тренировку фитнес, но большую половину дня занимает восстановление, работа с физио, возможно, 10-15 плавания, прогулка по Риму, вкусно покушать. Ухожу больше в восстановление перед следующим турниром.
— Муратоглу считает вас, а также Свентек с Рыбакиной «Большой тройкой» женского тура. Согласны ли с таким определением?
— Не сказала бы, что мы «Большая тройка», потому что я бы не упускала из виду и Крейчикову с Саккари. Возможно, мы просто более стабильно играем в этом сезоне, но я бы не сказала, что только наша тройка — это «Большая тройка» в WTA. Все равно приятно такое слышать. Хочется только продолжать быть в этой тройке и показывать такие результаты.
— Последний вопрос общего характера. Речь о парном теннисе. Андрей Рублев и Карен Хачанов выиграли наконец-то свой первый парный титул вдвоем. А что вы думаете о паре? Видите ли себя в будущем снова в ней?
— Я в принципе играла в паре, даже первой ракеткой мира была. Игра в паре очень помогает в одиночке, но опять-таки, если больше фокусов одиночке, тяжело играть и то, и то. Поэтому я и не играю больше пару, потому что силы не безграничны. К сожалению, мы не молодеем с каждым годом. Я люблю парный теннис, но пришлось отказаться в пользу одиночки и больше заниматься восстановлением в свободное время.
— Следующие пару вопросов будут в формате блица — нужно будет просто продолжить фразу. Главная мотивация в теннисе для меня...
— Это титулы.
— Моя самая большая поддержка...
— Моя семья.
— Мой самый большой критик...
— Моя команда.
— Любимый турнир...
— US Open.
— Я бы хотела улучшить в себе...
— Все по чуть-чуть.
— Будь моя воля, все турниры были бы на таком покрытии, как ...
— Я все покрытия люблю, но давайте хард.
— Я отношусь к коучингу...
— Положительно.
— О «Ролан Гарросе» могу сказать...
— Это хорошая возможность для меня показать хороший результат.
— Цель на этот сезон...
— Стать лучше, чем я была в прошлом году.